Casini e il nuovo centro | Sicurezza e immigrazione L’opposizione riparta da qui

BOLOGNA, che tipo dici vorrebbe oggi in Italia? "Ricordo che l’Italia non è né l’Emilia-Romagna né l’Umbria. Ci sono tante cose chedeve costruire prima di essere competitiva". Il senatore Pier Ferdinandoguarda alle Regionali appena concluse, ai riflessi nazionali, alla sua Bologna distinguendo "l’analisi" del voto dalla "fotografia". "L’analisi parla di un astensionismo alto e questo è preoccupante per tutti – dice –. La fotografia racconta di unsinistra che ha stravinto perché, nonostante i pregiudizi ideologici, in Emilia-Romagna c’è stata una buona amministrazione". Elementi che possono essere allargati a livello nazionale? "Quello chedeve fare è, innanzitutto, riuscire a interpretare le priorità della nostra società. Poi serve comprensione di alcuni fenomeni di disagio sociale: parlo di temi come l’ordine pubblico, come si è visto con gli scontri di Bologna, e l’