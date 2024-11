Sbircialanotizia.it - Callini (I Municipio): “Intitolazione strada a Maria Lisa Cinciari Rodano”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Non poteva esserci luogo migliore per una partigiana che tanto ha lottato per la libertà e per i diritti delle donne" "Sono veramente contenta che la Giunta Capitolina, al termine del lavoro svolto dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, abbia approvato la deliberazione con la quale autorizza l'a Marisadi un viale all'interno .