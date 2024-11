Inter-news.it - Calhanoglu non convocato in Verona-Inter! Cosa succede adesso

L’si presenterà al Bentegodi per la sfida contro l’Hellasdi domani pomeriggio senza uno dei suoi uomini chiave: Hakan. Eccorà d’ora in avanti.GRANDE ASSENTE – Hakannon è statoin vista didopo il problema fisico accusato in Nazionale. Dopo gli esami strumentali effettuati ieri, il club ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per evitare complicazioni, puntando sulla cautela in vista degli impegni futuri. Gli esami diagnostici non hanno evidenziato lesioni, ma un’elongazione all’adduttore sinistro come già riscontrato dopo la partita tra Turchia e Galles. La mancanza del regista turco rappresenta una perdita significativa per l’non è solo un giocatore in grado di dettare i tempi di gioco, ma anche un leader tecnico capace di gestire le fasi cruciali delle partite con visione e qualità nei passaggi.