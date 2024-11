.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, i pronostici, il programma e gli arbitri della 10^ giornata

Leggi su .com

InB, lo scontro diretto in coda Staffolo-Castelbellino è già un crocevia fondamentale. Le prime 4classifica giocano in casa, con i match clou Montemarciano-Real Cameranese e Olimpia Marzocca-Osimo. Nel girone C, impegni casalinghi per Argignano e Passatempese. InC, c’è il derby Rosora Angeli-Monte Roberto, occhio anche ad Arcevia-Monsano e Cupramontana-Corinaldo. Nel girone D, stasera Gls Dorica-Leonessa Montoro, domani Loreto-Nuova Sirolese. Nell’F, la Cingolana SF affronta la Palombese fuori casa sperando che i cugini del Villa Strada fermino il SarnanoVALLESINA, 22 novembre– Ci attende una 10^scoppiettante in. Tra stasera, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre le sfide cominciano ad assumere una valenza strategica per la classifica.