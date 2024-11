Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Pecchia "Dobbiamo avere equilibrio tattico e mentale"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"L'Atalanta è una squadra top a livello italiano ed europeo". PARMA - "Come è successo nelle altre soste, qualcuno è arrivato spremuto. Oggi ci siamo ritrovati per la prima volta tutti in campo e va bene così. La sosta è un problema di tutti gli allenatori che allenano i top club e io alleno un top