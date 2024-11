Oasport.it - Calcio, l’Italia pesca la Germania ai quarti della Nations League. Il tabellone fino alla finale

Leggi su Oasport.it

Si è appena concluso a Nyon il sorteggiofaseUEFA2024-2025 dimaschile., dopo aver terminato in seconda posizione il gruppo 2Lega A, affronterà aidila. Il doppio confronto si svolgerà tra il 20 marzo (andata in casa degli Azzurri) ed il 23 marzo (ritorno in trasferta) 2025.In caso di passaggio del turno, la Nazionale di Luciano Spalletti se la vedrebbe in semicon la vincente di Danimarca-Portogallo. Dall’altra parte del, andranno in scena i testa a testa Olanda-Spagna e Croazia-Francia. La Final Four dell’evento è in programma dal 4 all’8 giugno con partite secche in casa di una delle quattro squadre qualificate.Stamattina sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti dei vari playoff promozione/retrocessione (sempre andata e ritorno) delle leghe inferiori.