Europa.today.it - Buoni pasto, cosa cambia col tetto del 5% dal 2025

Leggi su Europa.today.it

sono spesso uno dei pochi modi, a volte l'unico, che i datori di lavoro hanno per aumentare gli stipendi dei dipendenti senza tasse aggiuntive. La maggior parte dei ticket sono esenti da imposte ma spesso si dibatte sulle commissioni che gli esercenti pagano per poterli accettare in.