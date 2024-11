Quotidiano.net - Borsa: Milano positiva, giù Unicredit e le banche

Ladiconclude in rialzo (+0,6%) una seduta in altalena. Rallentato in mattinata dai dati poco incoraggianti sullo stato di salute delle economie della zona euro il listino ha poi ripreso quota, insieme alle altre piazze europee, sulla scia di Wall Street. A fine giornata le performance peggiori sono quelle delle, a partire da(-1,87%), Bper (-1,52%) e Banco Bpm (-1,28%). Non diverso l'andamento di Mps (-1,03%), Intesa (-0,93%) e Bps (-0,89%) sia per le scommesse su un intervento deciso della Bce per ridurre i tassi, sia sull'onda lunga dei big spagnoli Bbva e Santander penalizzati dall'aumento della tassa sugli extraprofitti decisa da Madrid. Si sono invece mossi controcorrente Recordati (+2,86%), aiutata da un report positivo sul settore farmaceutico, Stellantis (+2,83%) e le utilities Terna (+2,79%) e Snam (+2,4%).