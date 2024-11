Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale con le scommesse sulla Bce, bene i bond

Avvio di seduta positivo per le Borse europee che alzano lesui tagli Bce dopo i dati macro non troppo incoraggianti che stanno arrivando dall'Eurozona. Milanodello 0,4%, Londra dello 0,7%, Parigi e Francoforte dello 0,5% nonostante la revisione al ribasso del Pil tedesco del terzo trimestre e gli indici pmi deludenti arrivati da Francia e, in parte, dalla Germania, dove al lieve rialzo della manifattura fa da contraltare il crollo dei servizi. A Piazza Affari avanzano Stm (+2,1%), Interpump (+1,4%) e Diasorin (+1,4%) mentre scivolano Leonardo (-0,8%) e le banche, con in testa Mps (-1,2%) e Popolare di Sondrio (-0,6%). Le tensioni geopolitiche spingono l'oro di nuovo a 2.700 dollari l'oncia (+1,1%) e fanno avanzare il petrolio (+0,6%), con il wti a 70,5 dollari e il brent a 74,65 dollari al barile, e il dollaro, in rialzo dello 0,1% a 1,045 sull'euro.