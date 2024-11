Quotidiano.net - Borsa: Asia a due velocità, Cina a picco con Temu e Baidu

Seduta a due facce per le Borsetiche, con i listini cinesi adopo i risultati deludenti di alcuni giganti tech. Shanghai cede il 3%, Shenzhen il 3,5% e Hong Kong il 2,1% mentre salgono Tokyo (+0,7%), Sul (+0,8%) e Sydney (+0,8%). Positivi anche i future sull'Europa mentre sono poco mossi quelli su Wall Street. Al tonfo dei listini cinesi contribuiscono i crolli di Pdd Holdings, la holding che controlla(-10,6%), e del motore di ricerca(-9,2%), i cui risultati sotto le attese intaccano la fiducia nel comparto tecnologico, aggravando un clima di incertezza per le mosse di Trump e l'efficacia degli stimoli messi in campo da Pechino. Poco mosso il petrolio (+0,1% il Wti a 70,2 dollari), in ripresa in scia all'escalation militare in Ucraina, mentre l'oro si riaffaccia verso i 2.