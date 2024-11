Fanpage.it - Bonus Natale, oggi la scadenza per i dipendenti pubblici: come fare domanda su NoiPa per i 100 euro

Leggi su Fanpage.it

, venerdì 22 novembre, ihanno tempo fino alle ore 12 per richiedere ilda 100netti tramite il portale. Ilsarà erogato con la tredicesima. Può richiederlo chi ha un figlio a carico e rispetta i requisiti economici, ma solo una persona per coppia. Per i privati laè decisa dall'azienda, a cui bisogna consegnare un'autocertificazione.