Bologna Ferguson prolunga fino al 2028

Lewis Ferguson è da poco tornato in campo dopo l'infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori per diversi mesi e il Bologna gli rinnova la fiducia. Il club felsineo ha infatto annunciato di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione con il centrocampista scozzese. Classe '99, Ferguson è arrivato a Bologna nel 2022 e da allora ha giocato 64 partite andando a segno ben 13 volte.