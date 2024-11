Ilfattoquotidiano.it - Benedetta Porcaroli risponde a un commento dopo le parole del compagno Riccardo Scamarcio sulle donne: “Non mi distraete, sto stirando”

“In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Che dobbiamo lavare a terra, noi?”. Queste ledette danel 2006 (a Vanity Fair) e utilizzate da Francesca Fagnani per porre una domanda durante l’ospitata dell’attore a Belve: “Siamo fermi là o c’è stata un’evoluzione?”, ha chiesto la giornalista. E la risposta dinon si è fatta attendere: “Che cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta. Io poi sono sempre stato conindipendenti e nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata. Che dobbiamo fare? Dobbiamo lavare a terra, noi? In un gioco delle parti ci può stare”. Poi, riferendosi alla sua compagna, l’attrice, ha aggiunto scherzando: “Io alle volte glielo dico a, ‘mi hai lavato le mutande?‘”.