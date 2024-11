Modenatoday.it - Avviato il cantiere per realizzare un'area cani accanto al Polo di Ingegneria

Leggi su Modenatoday.it

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione di un’attrezzata di circa 800 metri quadrati all’interno del parco Gelmini, nella zona di via Mafalda di Savoia, tra le vie Gelmini e Silvati.L’intervento, che avrà durata di circa un mese, ha un valore di 35 mila euro ed è volto a.