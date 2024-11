Avellinotoday.it - Avellino-Catania, Biancolino: "Partita difficile contro una squadra forte, faremo la nostra prestazione. Su Redan e Gori…"

Leggi su Avellinotoday.it

È la vigilia di. Dopo il pareggioil Benevento e le due trasferte consecutive, i lupi tornano allo Stadio Partenio-Lombardi per affrontare gli etnei nella gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Mister Raffaelepresenta la sfida in.