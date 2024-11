Salernotoday.it - Autonomia, De Luca ai consiglieri di opposizione: "Vergognatevi". Poi rilancia il terzo mandato

Leggi su Salernotoday.it

Definisce "indispensabile non interrompere il lavoro del governo regionale". E il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, lo sottolinea in merito al "programma di investimenti unico in Italia sull'edilizia sanitaria che rischia di bloccarsi" e al lavoro che in genere si sta portando.