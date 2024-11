Aumentano i casi di influenza 18 milioni di italiani già ko in Lombardia l' incidenza più alta  

Agi.it - Aumentano i casi di influenza, 1,8 milioni di italiani già ko. in Lombardia l'incidenza più alta

AGI - L'stagionale fa sul serio: i contagi, comprese le sindromi simil-li, sono in crescita con quasi 1,8digià colpiti dai virus, e 417.600 nuovisolo nell'ultima settimana. Secondo il rapporto RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità l'è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,1per mille assistiti (6,5 nella settimana precedente), comunque meno di quello osservato nella scorsa stagione record (8,2 nella settimana 2023-46). Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un'pari a 15,9per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente). In tutte le Regioni, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, il livello diè sotto la soglia basale (5,65per mille assistiti), tranne in Piemonte,, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia, dove i numeri sono già nella fascia epidemica, con l'piùin(8,89).