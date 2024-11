Sport.quotidiano.net - Atalanta domani sera a Parma: nel mirino la settima vittoria consecutiva

Bergamo, 22 novembre 2024 –alle 20.45 l’, impegnata nell’anticipole al Tardini di, cerca lae il suo undicesimo risultato utile consecutivo dopo un filotto da otto successi e due pareggi. Probabili formazioni Dove vederla Contro i gialloblu ducali la Dea ha una striscia aperta di sei successi consecutivi. Trasferta che apre un ciclo infinito da un minimo di 29 partite nel prossimo quadrimestre, ma il conto dei match da giocare potrebbe salire in base ai risultati in Champions, in Supercoppa italiana e in Coppa Italia. Gasperini come sempre non farà turn over in vista della successiva trasferta di martedì a Berna sul campo dello Young Boys. Le scelte tecniche però saranno dettate anche dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori.