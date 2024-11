Panorama.it - Appuntamento in Piazza | Massimiliano Coccia, giornalista

Cosi' Hamas si finanzia in Europa e in Italia grazie a uomini come Mohammed Hannoun recentemente colpito dalle sanzioni USA. Hannoun ha anche ricevuto il foglio di via dalla Questura di Milano dopo un comizio nel quale ha ringraziato coloro che hanno partecipato «alla caccia all'ebreo» ad Amsterdam.