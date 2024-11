Parmatoday.it - Appoggia la borsa per ordinare un caffè: un 25enne le ruba il portafoglio

Leggi su Parmatoday.it

Hato laperunin un bar. In pochi istanti undi origini straniere ha afferrato iled è scappato. Una donna è stata deta in pieno giorno in un locale. Le indagini degli agenti della Polizia Locale di Medesano e Fornovo di Taro hanno consentito.