Fremondoweb.com - Antico treno special dei bagnanti, a dicembre l’inaugurazione nelle terme di Telese

Leggi su Fremondoweb.com

È prevista per sabato 7l’attesissima inaugurazione dell’e deidi, in occasione del novantennale di autonomia della cittadina termale. Un avvenimento che rappresenta un momento di grande rilevanza storica e simbolica per, come . ContinuaL'articolodei, adiproviene da Fremondoweb.