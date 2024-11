Repubblica.it - Annalucia Cecere: “Al processo vado da innocente”. L’accusa: “Voleva Soracco e Nada la intralciava”

Leggi su Repubblica.it

La donna imputata per l’omicidio di Chiavari oggi lavora come Oss in una struttura sanitaria. I suoi legali: “In 30 anni nemmeno una multa”