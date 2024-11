Ilpescara.it - Ancora tensioni per gli sfratti in via Caduti per Servizio: convocati i parlamentari in commissione Sicurezza

Leggi su Ilpescara.it

Dovrebbero sedersi già lunedì 25 novembre i treeletti in provincia di Pescara, al tavolo dellaconvocato dal presidente Roberto Carota, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Il tema “” nei quartieri periferici in città è tornato protagonista in.