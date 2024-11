Trentotoday.it - Anche il Trentino nel prossimo tour dei Negrita

Leggi su Trentotoday.it

sono pronti a tornare sul palco con il nuovo “in2025”, dieci date che li porteranno la prossima primavera nei principali club italiani per presentare il nuovo album di inediti previsto per ilanno dopo ben sei anni dall’ultimo disco in studio. E c’èuna.