Lanotiziagiornale.it - Altro che Paese sicuro. Italiano arrestato in Egitto: detenuto in “condizioni disumane”

Eccolo ilper il governo di Giorgia Meloni. Quello in cui rimpatriare i migranti senza problemi, perché non ci sono reali problemi di sicurezza. è l’in cui un cittadinoviene, senza una spiegazione, probabilmente solo per la sua attività di pornoattore. L’in cui Elanain Sharif, 44enne nato ine che da anni vive a Terni, in Umbria, vieneinritenute “”, come denuncia la madre.La storia di Elanain Sharif,inperché pornoattoreInizia tutto il 9 novembre, quando Elanain vieneappena atterrato al Cairo: il fermo è avvenuto al controllo dei passaporti. Il 44enne viene portato poi nel carcere di Alessandria d’, come scoperto – a fatica – dalla madre.perché fa il pornoattore, con il nome d’arte Sheri Taliani.