Strumentipolitici.it - Alleati occidentali che aiutano sempre di meno o cercano il contatto con Mosca: si profila la sconfitta strategica dell’Ucraina

Coi loro sforzi non coordinati econvinti glidi Kiev stanno di fatto avvicinando l’ora dellaper l’Ucraina. Alcuni stanno persino cercando uncol Cremlino per parlare di tregua o di pace. Lo dice Marc Champion, editorialista di Bloomberg, che conduce un’analisi lucida e precisa nonostante le consuete esagerazioni all’americana. Per esempio, quando parla della debolezza endemica della Russia – che infatti non è ancora crollata sebbene gli esperti ne prevedessero il sicuro collasso già due anni fa – o quando ne sopravvaluta le ambizioni suggerendo che voglia mangiarsi l’Ucraina. Forse una maggiore distanza dai cliché della Guerra Fredda aiuterebbe certi opinionisti americani a non sbagliare i conti, alquesta volta. Per adesso, comunque, è sufficiente che riconoscano le difficoltà insormontabili in cui si trova Zelensky e la necessità di un cambio di approccio, pena la sicura(non solo quella).