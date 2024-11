Casertanews.it - Allarme ladri nella frazione, giovane mette in fuga malfattore 'incappucciato'

Leggi su Casertanews.it

Ancora malviventi in azioneBriano di Caserta.serata di giovedì i malviventi sono tornati in via Grassi, già teatro di raid, riusciti o tentati, nei giorni scorsi.Unresidente ha notato la presenza di una persona incappucciata e con un borsone alle spalle della.