2anews.it - Al Parco del Grassano torna il Magico Parco di Natale dal 30 novembre al 29 dicembre

Leggi su 2anews.it

Perun grande evento ildialdel, a San Salvatore Telesino provincia di Benevento, in programma dal 30al 29. Partito il conto alla rovescia per l’apertura dei cancelli deldel, a San Salvatore Telesino provincia di Benevento, per ildi