Addio all’azdora Fiorina Venturi una vita dedicata alla cucina

Grande cordoglio ha suscitato in tutta la Valle del Rubicone, dal Cesenate al Riminese, la scomparsa di90 anni compiuti il 22 aprile scorso.ha passato tutta la suaa fare la vera e propria autentica azdora romagnolaguida per 60 anni del ristorante albergodi Roncofreddo. Sempre ina fare le sfoglie a mano, la piadina e i cappelletti, fino a quando le forze glielo hanno permesso. Si era sposata con Ivo Zamagni ed era rimasta vedova nel marzo 2004., che si è spenta mercoledì scorso nella clinica Malatesta Novello di Cesena, lascia i cinque amatissimi figli Marta, Edera, Romeo, Cino e Maria Pia insiemenuora, generi, nipoti e pronipoti. Sessant’anni dedicatiristorazione e, come diceva sempre lei con il suo modo di fare umile e vero che ha sempre contraddistinto le donne romagnole, a volere fare stare bene le persone, quei suoi clienti che non l’hanno mai abbandonata pechè affezionati alle sue prelibatezze con i secondi che amavare nei grandi tegami di terracotta.