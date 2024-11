Unlimitednews.it - Ad Alice Di Pietro il “WE Award – Women Excellence”

MILANO (ITALPRESS) –Di, CMO e Board Member di Skinius, marchio dermatologico di cosmetici funzionali made in Italy e integratori alimentari, ha ricevuto il prestigioso WE, un riconoscimento internazionale dedicato alle eccellenze femminili nel business, parte del progetto “at the Top” realizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e la media partnership di Sky TG24.La dottoressa Di, spiega una nota, ha ricevuto il Premio Speciale per aver guidato, insieme al board, l’azienda verso una crescita, anno su anno, del +160% scalando 35 posizioni di mercato con un recente incremento a sell-out del +60% YoY. Risultati importanti conseguiti grazie a un modello di management innovativo, improntato alla gentilezza e alla valorizzazione delle persone.