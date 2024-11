Agi.it - Abodi e le tasse di Sinner, "mi piacerebbe che le pagasse in Italia"

AGI - "Miche lequi inma, sia chiaro, lui sta facendo una cosa perfettamente legale perché è consentito a chi vive almeno dieci mesi all'estero". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andreanel corso della trasmissione radiofonica 'Un giorno da Pecora' su Radio 1 rispondendo alla domanda se è contento che Jannikpaghi lea Montecarlo. Il ministro, incalzato, ha poi aggiunto, "la cosa corretta è quella che è prevista dalla norma, il tema va affrontato senza ipocrisia e il punto è capire se noi creeremo le condizioni per farlo tornare, sempre con una norma, che preveda che paghi qui quanto paga lì".