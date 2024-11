Bergamonews.it - A4 Milano-Brescia, chiusa per una notte la stazione di Dalmine

. Sulla A4dalle 21 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 novembre saràladi, in entrata e in uscita, per consentire lavori di ampliamento della.In alternativa si consiglia di utilizzare ladi Capriate, al km 160+700 o di Bergamo, al km 172+500.