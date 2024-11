Monzatoday.it - A Monza sta per aprire un nuovo supermercato: la data di inaugurazione

Martedì 26 novembre aapre ilpunto vendita Penny. Il minimarket si trova in via Rota, all'angolo con via Savonarola. Ladi apertura è stata anticipata dal marchio della grande distribuzione che nei giorni scorsi ha proseguito con l'allestimento del punto vendita che aprirà.