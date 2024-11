Ilgiorno.it - A Lodi e Codogno sarà più facile diagnosticare tumori al pancreas: arriva il primo video-endoscopio

, 22 novembre 2024 – Nuova strumentazione diagnostica, prima mancante, per l’Endoscopia digestiva e gastroenterologica dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di. Si tratta di una strumentazione diagnostica in grado di arricchire l’offerta della struttura, diretta da Piera Leoni. “È un-ecoche completa la dotazione tecnologica di un servizio che conta, in media, ogni anno, tra gli ospedali di(con tre sale) e di(con due sale), quasi 8.000 esami strumentali” chiariscono in direzione. Il reparto si occupa di attività diagnostica, terapeutica e interventistica, ma anche ambulatoriali: sono circa 2.000 le viste gastroenterologiche che ogni anno sono erogate dagli specialisti della struttura. La procedura ecoendoscopica dura circa 30 minuti: è in sedazione cosciente e talvolta, se necessario, è supportata da un’assistenza anestesiologica.