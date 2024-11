Strumentipolitici.it - 21 Novembre 2024 – Putin avverte l’Occidente sulla natura globale del conflitto dopo attacchi ucraini con missili occidentali contro la Russia. Testato nuovo missile russo

Ilin Ucraina ha acquisito “carattereglicona lungo raggiola“. Annunciato poi Mosca hauna raggio intermedio in Ucraina.Laha informato gli Stati Uniti appena prima del lancio delbalistico in Ucraina.“Nessuna scandalosa decisione antiisraeliana ci impedirà, e mi impedirà, di continuare a difendere il nostro Paese. Non ci arrenderemo”. Il commento in un video messaggio il premier israeliano Benjamin Netanyahu.La Marina americana ha lanciato unattaccola provincia di Al-Hodeidah nello Yemen,llata dal movimento ribelle Houthi.Annullata una sessione programmata per venerdì della Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino). I membri del Parlamento sarebbero stati avvertiti di un potenziale attaccomirato al quartiere governativo.