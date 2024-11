Inter-news.it - Zanetti, conferenza stampa di vigilia di Verona-Inter: l’orario!

Paolopresenterà il match tradi campionato. Il tecnico scaligero parlerà davanti ai colleghi nella mattinata di domani.COMUNICATO UFFICIALE – Di seguito la nota del club scaligero sulladidi, da parte di: “HellasFC informa che domani, venerdì 22 novembre, alle ore 11, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a, è in programma laprepartita di mister Paoloalladel match di sabato 23 novembre (ore 15) contro l’, in programma al ‘Bentegodi’ e valido per la 13a giornata di Serie A Enilive 2024/25“.prossimo avversario in campionato di InzaghiSFIDA ALL’ORIZZONTE – Nel prossimo turno di campionato, l’sfiderà il. I nerazzurri dovranno subito riscattarsi dopo il pareggio beffardo botta prima della sosta contro il Napoli per 1-1.