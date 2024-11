Liberoquotidiano.it - XV congresso Ig-Ibd, il segretario Fantini: "Tra sostenibilità e innovazione"

Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - “Rispecchia quello che stiamo vivendo il tema ‘Between sustainability and innovation', scelto per il XVnazionale”: lo spiega Massimo Claudiodel Gruppo italiano per lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Ig-Ibd). “In questi anni, abbiamo una forte spinta innovativa sia in termini di nuove tecniche diagnostiche”, che per “l'ingresso di nuovi farmaci frutto della ricerca svolta negli ultimi vent'anni e che stanno offrendo” possibilità di cura “come mai, in precedenza. Questo, ovviamente - continua - implica una scelta che deve essere di: sono farmaci costosi. Fortunatamente” nel nostro Paese “il Sistema sanitario nazionale si fa carico di questi costi”, ma c'è l'obiettivo di avere “linee guida chiare per indirizzare la scelta del farmaco più corretto, più efficace per il singolo paziente, per cure personalizzate”.