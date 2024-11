Europa.today.it - X Factor 2024 – I Live, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti

Leggi su Europa.today.it

Puntata d'eccezione per la la diciottesima edizione di "X". In onda oggi, 21 novembre, dalle 21.15 su Sky Uno, l'appuntamento vede i giovani concorrenti in gara proporre i loro inediti. Non manca, comunque, la manche dedicata alle cover per una serata che prevede due eliminazioni ed.