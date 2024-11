Oasport.it - Volley, Trento liquida l’Arcada Galati e avanza agli ottavi di CEV Cup: Giulio Magalini top scorer

ha sconfittoper 3-0 (25-17; 25-20; 25-16) nel ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I Campioni d’Europa hanno dettato legge di fronte al proprio pubblico,ndo la compagine rumena dopo essersi imposti per 3-1 nel confronto d’andata.I dolomitici si sono così qualificatidi finale, dove ora se la dovranno vedere contro i portoghesi dello Sport Lisbona e Benfica, capaci di eliminare il Calcit Kamnik. A mettersi maggiormente in luce nel sestetto guidato da coach Fabio Soli è stato lo schiacciatore, capace di mettere a segno 17 punti.Il martello Daniele Lavia (5), l’opposto Kamil Rychlicki (7), il regista Riccardo Sbertoli, i centrali Jan Kozamernik (6) e Flavio Gualberto (4) hanno giocato i primi due set, poi a qualificazione acquisita sono subentrati Marco Pellacani, Gabriel Garcia, Alessandro Bristot, Alessandro Acquarone.