Ilfattoquotidiano.it - “Volevano uccidere Ben-Gvir”: tre palestinesi arrestati in Cisgiordania. A Jenin raid di due giorni di Idf e Shin Bet, nove morti

Avrebbero sorvegliato e preso nota degli spostamenti di Itamar Ben-e della sua famiglia per settimane, monitorando la loro casa nella colonia illegale di Kiryat Arba, vicino Hebron. Nel frattempo, cercavano di organizzare un attentato terroristico per attirare il ministro sul posto e colpirlo. Proprio in una delle più grandi città della, giovedì la polizia israeliana ha comunicato di aver arrestato tre, accusati di pianificare diil ministro israeliano della sicurezza nazionale, leader di un partito dell’estrema destra e noto sostenitore delle colonie illegali in West Bank. Con la polizia hanno collaborato loBet e l’esercito israeliano.La polizia ha fatto sapere che il gruppo era capeggiato da Ismail Ibrahim Awadi, che sarebbe entrato in contatto nel luglio 2024 con Hezbollah e Hamas per cercare di procurarsi armi e sostegno.