Feedpress.me - Volante della polizia accerchiata da stranieri violenti: due arresti

Leggi su Feedpress.me

Momenti di forte tensione questo pomeriggio nei pressistazione di Padova per la reazione di alcune decine di cittadiniche hanno accerchiato le volantimentre gli agenti si accingevano a caricare nelle auto due persone, in stato di arresto. Il fatto è avvenuto nel corso di un servizio straordinario di vigilanza del territorio in via Tommaseo, una delle zone più degradate.