Napolitoday.it - Visita Guidata solidale a Villa Pignatelli

Leggi su Napolitoday.it

Per il ciclo “Arte, cultura e solidarietà” un nuovo appuntamento per conoscere un incantevole luogo di Napoli e sostenere le attività di assistenza domiciliare gratuita offerte dalla Fondazione ANT ai malati oncologici .Unisciti a noi per unaalla splendida