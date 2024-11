Lanotiziagiornale.it - Violenze e torture sui detenuti, girone dantesco nel carcere di Trapani

“Un gironde”, degno “dei Miserabili di Victor Hugo”. Così il procuratore diGabriele Paci ha descritto le risultanze dell’indagine che ieri ha portato 11 agenti penitenziari deltrapanese Pietro Cerulli agli arresti domiciliari e alla sospensione dal pubblico ufficio per altri 14. In tutto però sono 46 gli indagati. Pesantissimi i reati contestati a vario titolo e in concorso: tortura, abuso di autorità contro, falso ideologico, calunnia nei confronti di persone detenute.nella Palazzina BluL’indagine era partita dopo i maltrattamenti denunciati nel 2021 da alcuni reclusi. Leavvenivano, secondo i racconti, in luoghi privi di telecamere di sorveglianza. Quando gli inquirenti hanno piazzato i dispositivi di videosorveglianza, si è svelato l’orrore.