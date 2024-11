Latinatoday.it - Violenza sulle donne: l'(H) Open Week di Fondazione Onda in 8 ambulatori del Lazio

Leggi su Latinatoday.it

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro ledel 25 novembre, il network della salute Korian aderisce alla quarta edizione dell’(H)di. Dal 21 al 27 novembre, 16 polie case di cura Korian offriranno, in quattro.