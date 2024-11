Cesenatoday.it - Violento scontro tra auto e moto a causa della mancata precedenza: il centauro ruzzola sull'asfalto

Leggi su Cesenatoday.it

Nella mattinata di ieri, mercoledì, intorno alle 13:30, in via Madonna dello Schioppo 617 due pattugliePolizia Locale di Cesena sono intervenute a seguito di un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte un’Opel Corsa, alla cui guida si trovava un ottantenne di Cesena che a seguito.