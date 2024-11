Casertanews.it - 'Villa Mele' ospita 7 anziani nonostante lo stop. Ordinanza bis del Comune: "Chiusura immediata"

Leggi su Casertanews.it

Con l’dirigenziale numero 173 del 18 novembre 2024, ildi Mondragone ha disposto ladel gruppo appartamento per" in via Matilde Serao.Il provvedimento si basa sulle gravi irregolarità emerse durante un’ispezione effettuata il 31 agosto.