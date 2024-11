Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2024 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 16 NOVEMBREORE 19.05 FEDERICO ASCANIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA SEGNIALIAMO CODE DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA NOMENTANA CAUSATE DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTASEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA E Più AVANTI TRA COLOMBO EFIUMICINO E ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA PISANAIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINACI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO è RALLENTATO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOA SUD DELLA CAPITALESULLA COLOMBO SI RALLENTA PER TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIASULLA PONTINA SI STA IN CODA DAL RACCORDO A TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINAINFINE, RICORDIAMO CHE È IN VIGORE IN TUTTA LAL’OBBLIGO DI MONTARE PNEUMATICI INVERNALI O VIAGGIARE CON LE CATENE DA NEVE A BORDO.