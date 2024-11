Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2024 ore 17:45

DEL 16 NOVEMBREORE 17.20 FEDERICO ASCANIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LAURENTINA E PONTINA È CAUSA DELLE CODE DALL’APPIA;SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINAIN CARREGGIATA ESTERNA IL TRAFFICO È IN AUMENTO E CAUSA CODE TRA LAFIUMICINO E LA TUSCOLANACI SPOSTIAMO SULLA PONTINARISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, ORA LA CIRCONE è SCORREVOLE VERSO LA CAPITALE; INVECE IN DIREZIONE LATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTELNODIAMO UNO SGUARDO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI SEGNALANO CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULAREINFINE LE CONSOLARISULL’APPIA SI RALLENTA PER TRAFFICO NEI PRESSI DI CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE ALBANOSULLA CASILINA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI TORRENOVA E IL RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO.