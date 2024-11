Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2024 ore 10:30

DEL 21 NOVEMBREORE 10.20 MARCO CILUFFOBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO CODE ALTEZZA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALEE TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL A91FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIOCI SPOSTIAMO SUL RACCORDOIN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINAMENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIAUSCIAMO DALLA CAPITALE PER SEGNALARE UN SINISTRO SU VIA DEI MONTI LEPINICHE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LO SVINCOLO PER CECCANO E VALLE FIORETTACHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIOPROSEGUONO FINO AL 24 NOVEMBRE I LAVORI SULLA FL6CASSINO. CIRCONE SOSPESA TRA LE STAZIONI DI COLLEFERRO E FROSINONE. PREVISTE MODIFCHE AGLI ORARI DEI TRENI E BUS SOSTITUTIVIDA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO Servizio fornito da Astral