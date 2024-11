Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2024 ore 09:45

DEL 21 NOVEMBREORE 07.20 MARCO CILUFFOBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE AUTOSTRADESULL’A1 FIRENZE-RIAPERTO ALLA CIRCONE IL TRATTO TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA A SEGUITO DELL’INCIDENTE TRA DUE AUTO DI CUI UNA RIBALTATA. AL MOMENTO PERO’ SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA E LA CODA E’ DI 3 CHILOMETRI IN DIREZIONE FIRENZESUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO CODA DI 5 KM PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMATRAFFICO INTENSO ANCHE SUL A91FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO E SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE SEGNALIAMO 1 KM DI CODA TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE RACCORDOCI SPOSTIAMO PROPRIO SULL’ANELLO CITTADINOTRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA AURELIA E TRIONFALE E RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTAIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI ANCHE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTECI SPSOSTIAMO SULLE CONSOLARI IN DIREZIONETRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA ED EUR SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO E SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E GIUSTINIANACODE ANCHE SU VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA ACILIA E SPINACETOCHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIOPROSEGUONO FINO AL 24 NOVEMBRE I LAVORI SULLA FL6CASSINO.